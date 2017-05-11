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Нарушителям ПДД в Бангкоке предложили скидки за сдачу теста на знание правил

Полицейский участок Та-Рыа в центральном Бангкоке выступил с оригинальной инициативой в отношении нарушителей правил дорожного движения.

Новости Пхукета

11 Мая 2017 11:50:39

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post
Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

В рамках эксперимента полиция Та-Рыа предлагает водителям пройти тест на знание ПДД, и в случае успешной сдачи заплатить 100 бат вместо полной суммы штрафа.

Воспользоваться этой опцией могут лишь водители, задержанные за незначительные нарушения, такие как езда без шлема или с непристегнутым ремнем, использование мобильного телефона за рулем, отсутствие водительского удостоверения, управление транспортным средством с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена.

Как пишет Bangkok Post, тест на знание ПДД, предлагаемый нарушителям в участке Та-Рыа, состоит из 30 вопросов. Для успешной сдачи необходимо дать 24 правильных ответа.

«Я неоднократно слышал от водителей, что они просто не знают правил. Кроме того, большинство нарушителей просят снизить сумму штрафа. Это и навело меня на мысль запустить подобную кампанию, которая помогла бы решить обе проблемы одновременно», – рассказал полковник Сомбат Кэнвичит из участка Та-Рыа.

По словам полицейских, водители встретили идею позитивно. Количество нарушителей, соглашающихся пройти тест для получения скидки, составляет 90%.

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