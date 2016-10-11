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Нарушитель ПДД выстрелил в водителя, которого сам едва не сбил

Полиция уже задержала стрелка, которым оказался 23-летний Порварут Тхепабут из Саку.

Дараван Накнакхон

11 Октября 2016 16:16:47

Полиция готовится предъявить обвинения 23-летнему Порваруту Тхепабуту, задержанному по следам резонансного инцидента на севере Пхукета вечером 6 октября. Как сообщалось ранее, конфликт двух мотоциклистов на дороге к аэропорту завершился стрельбой, в результате чего один из участников происшествия – 23-летний Чайан Сринуан – был госпитализирован с огнестрельным ранением.

На допросе Порварут Тхепабут подтвердил, что стрелял действительно он, одновременно признав, что сам же и создал предпосылки для конфликта. Молодой мужчина рассказал, что направлялся к китайскому храму Bang Neow Shrine, чтобы принять участие в Вегетарианском фестивале, и сознательно пошел на нарушение ПДД, едва не спровоцировав аварию.

«Шел дождь, так что я решил поехать по встречной полосе, и чуть не столкнулся с Чайаном. Он выругался на меня, я разозлился, развернул мотоцикл, выстрелил в него и потом уехал», – подтвердил Порварут.

Как пояснили в полиции, в момент инцидента на каждом из мотоциклов было по два человека: Порварут ехал с подругой, а Чайан – с 10-летним племянником. Пострадал, впрочем, лишь Чайан, который сейчас находится в больнице Vachira Hospital.

Шеф полиции Саку полковник Джирасак Сиамсак рассказал, что камеры уличного видеонаблюдения и опрос свидетелей позволили правоохранителям выйти на стрелка. В понедельник, 10 октября, Порварут был задержан. При обыске оперативники обнаружили самодельный пистолет .38 калибра и патроны к нему.

«Порваруту уже предъявлены обвинения в ношении оружия и боеприпасов в общественном вместе. Сейчас мы продолжаем сбор информации, чтобы принять решение о том, будут ли предъявляться обвинения в покушении на убийство», – пояснил полковник.

«Насколько мы понимаем, его девушка никак в стрельбе не замешана, так что ей пока никакие обвинения не грозят», – добавил он.

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