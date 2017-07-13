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Наркоторговец из Канады покончил с собой в тайской тюрьме

Задержанный по запросу США канадец Александр Казес был найден в камере мертвым за несколько часов до встречи с прокурором по вопросу депортации.

Новости Пхукета

13 Июля 2017 10:23:00

Фото: Bangkok Post / Royal Thai Police
Фото: Bangkok Post / Royal Thai Police

Тело 26-летнего Александра Казеса было обнаружено тюремным охранником в 7:35 утра среды, 12 июля. Согласно заявлению полиции, мужчина повесился на полотенце в туалете камеры, где он ожидал решения о депортации в Соединенные штаты, по запросу которых его и арестовали тайские правоохранители. Предстать перед прокурором по вопросу о передаче его американцам Казес должен был позже в тот же день, пишет Bangkok Post.

Комментируя инцидент, шеф Бюро по борьбе с наркотиками Сунтхон Чалермкиат заявил, что не было обнаружено «никаких свидетельств, указывающих на то, что это было не самоубийство». По словам генерал-майора Чалермкиата, иностранец был в камере один, соседей у него не было. Американская сторона, как подчеркнул офицер, вопросов по поводу смерти задержанного не задавала.

Как пишет Bangkok Post, ордер на арест Казеса был выдан 30 июня по запросу властей США, а 5 июля он был арестован в своем роскошном доме в столичном районе Тхави-Ваттана. В собственности иностранца полиция обнаружила три жилых дома и четыре автомобиля Lamborghini, предположительно, приобретенные на доходы от наркоторговли. При этом правоохранители не исключают, что этой недвижимостью и машинами имущество канадца не ограничивается.

Bangkok Post утверждает, что на момент ареста 26-летний Казес жил в Таиланде уже восемь лет, то есть в страну, по версии газеты, он приехал 18-летним. Издание также указывает – со ссылкой на генерал-майора Чаяпот Хасунху – что у канадца была тайская жена, а офицально он работал программистом.

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