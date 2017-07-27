Наркоторговца подвело неуважение к ПДД

У задержанного за проезд на красный свет водителя изъяли оружие и наркотики.

27 Июля 2017 10:55:28

Полиция Пхукета задержала 30-летнего Касамсона Кинкома за хранение оружия и наркотиков, после того как он был остановлен за проезд на красный свет.

Касамсон, находившийся за рулем белого пикапа Isuzu, проигнорировал запрещающий сигнал светофора на пересечении Patak Rd. и Taina Rd. в Кароне около 9:30 утра среды, 26 июля.

Дежурившие поблизости сотрудники дорожной полиции задержали нарушителя и при досмотре обнаружили у него 60 г кристаллического метамфетамина, а также огнестрельное оружие и патроны. Правоохранители не уточнили, чем именно был вооружен мужчина и что послужило основанием для досмотра.

Касамон был доставлен в полицейский участок, где ему предъявили обвинения по соответствующим статьям. Найденное у мужчины количество наркотиков обычно классифицируется как хранение с целью продажи.