Наркодилера задержали с клиентом и поставщиком

Полиция Пхукета задержала трех человек за хранение и распространение наркотиков. У одного также был изъят револьвер с патронами.

15 Мая 2017 11:26:52

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Успешная операция по борьбе с наркотиками была проведена вечером 13 мая и утром следующего дня в Пхукет-Тауне.

Полиция получила информацию о том, что некий дилер будет передавать товар клиенту на парковке у многоквартирного жилого комплекса Connect Condominium. Информация подтвердилась, и вечером субботы правоохранители во главе с майором Риттхичаем Чумчуайем задержали 25-летнюю Ла-Онгдао Рыдет, при себе у которой обнаружилось 11,48 г кристаллического метамфетамина. Затем там же была задержана 20-летняя клиентка Ла-Онгдао – некто Сударат Чартсан. У нее оперативники обнаружили 1,07 г наркотика.

На допросе Ла-Онгдао указала на своего поставщика, которым оказался 28-летний Сонгтхам Сойпет. Его полиция арестовала утром следующего дня, 14 мая, в съемной квартире в Рассаде. При обыске у Сонгктхама обнаружили 4,67 г метамфетамина и револьвер с 16 патронам.

Все задержанные были доставлены в полицейский участок Пхукет-Тауна для предъявления обвинений по соответствующим статьям УК.