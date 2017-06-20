Налог на переход права собственности будут считать от большей суммы

Глава Департамента налогов и сборов рассказал о готовящихся поправках в Налоговый кодекс и о других нововведениях.

20 Июня 2017 11:54:48

Нынешняя неделя оказалась богатой на новости, касающиеся владельцев недвижимости в Таиланде. Во вторник, 20 июня, газета Bangkok Post опубликовала статьюна основе заявлений главы Департамента налогов и сборов, рассказавшего о готовящихся поправках в Налоговый кодекс и о других нововведениях в этой сфере: как уже реализованных, так и тех, которым только предстоит вступить в силу. «Новости Пхукета» пересказывают основные тезисы из материала Bangkok Post.

Налог на переход права собственности

Как пишет Bangkok Post, Департамент налогов и сборов подготовил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие Земельному департамента устанавливать сумму сбора при переходе права собственности на землю (Land Ownership Transfer Tax) в зависимости от рыночной цены участка, если та окажется выше оценочной стоимости Департамента казначейства/

Как заявил глава Департамента налогов и сборов Прасонг Пунтанэт, благодаря этому собираемый налог будет отражать реальную стоимость сделки, поскольку зачастую оценочная стоимость ниже рыночной. К примеру, участок оценочной стоимостью в 10 млн бат может продаваться за 50 млн бат, но налог, согласно текущей версии Налогового кодекса, уплачивается только с 10 млн. В настоящий момент поправки изучает Госсовет, который должен их или одобрить, или отклонить. Когда именно поправки в Налоговый кодекс могут вступить в силу, Bangkok Post не сообщает.

Налог на наследство

Говоря о налоге на наследство, Прасонг Пунтанэт заявил о нецелесообразности попыток уклонения от его уплаты за счет перевода недвижимости на имя юридического лица. Ранее тайские СМИ неоднократно сообщали о том, что подобная практика получила распространение среди обеспеченных владельцев недвижимости. Объяснялось это, в частности, тем, что правительство Таиланда ввело обширные налоговые послабления для индивидуальных предпринимателей и семейного бизнеса, которые решат зарегистрироваться в качестве юридических лиц.

В этой связи Прасонг Пунтанэт напомнил, что налог на наследство – это однократный сбор, при этом его ставка не высока, а уплачивать его надо лишь при стоимости актива от 100 млн бат. При этом если недвижимость получает юрлицо, то ему придется ежегодно платить все полагающиеся в таком случае налоги.

По текущему законодательству, для активов стоимостью свыше 100 млн бат ставка налога на наследство составляет 5% для прямых наследников (детей) и 10% для остальных лиц. Что касаетс налога на дарение имущества, то если бенефициаром является прямой потомок дарителя, то ставка налога также составляет 5%, однако не облагаемая налогом сумма – лишь 20 млн бат. В случае с другими бенефициарами ставка также составляет 5%, но не облагаемая налогом стоимость дара еще ниже – 10 млн бат.

Налоговые льготы для новых юрлиц

Упомянутые выше налоговые льготы для новых юрлиц – новая инициатива кабмина Таиланда, которая будет действовать до конца этого года. Им положен 60-процентный вычет из корпоративного налога расходов, понесенных с 1 января 2017 года, а также освобождение от налога на корпоративные доходы и НДС, снижение ставки особого налога на бизнес (Specific Business Tax) с 2% до 0,01%, снижение сбора за передачу прав собственности на недвижимость с 2% до 0,01% (для тех, кто регистрирует недвижимость в качестве «нового юрлица»). Налоговые послабления действуют до 31 декабря 2017 года.

Налог на землю и здания

Также Прасонг Пунтанэт напомнил, что сейчас второе чтение в Национальной законодательной ассамблее проходит новый Налог на землю и здания, подготовка которого велась несколько лет. С единственного дома или участка земли сельхозназначения стоимостью не более 50 млн бат налог платить не надо. Ставка налога для первого дома или участка фермерской земли стоимостью 50-100 млн бат – 0,05%. Для домов стоимостью свыше 100 млн бат ставка составляет 0,1%.

Владельцы второй жилой недвижимости ежегодно будут платить 0,03-0,1% в зависимости от стоимости актива (шкала является прогрессивной). Ставка налога на пустующие участки земли изначально составит 2% и будет каждые три года повышаться на 0,5% до максимума в 5%, тогда как земля под коммерческую или промышленную застройку будет облагаться налогом по ставке 0,3-1,5%.

Отметим, что за последние годы параметры этого закона менялись множество раз. В самой свежей публикации Bangkok Post приводит изложенные выше ставки налога.