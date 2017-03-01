Начат сбор средств для двух подростков из России, пострадавших в ДТП в Таиланде

В интернете собирают средства на помощь двум россиянам, пострадавшим в дорожной аварии в Паттайе 23 февраля.

1 Марта 2017 10:13:15

Как сообщали СМИ ранее, брат и сестра Мокшанцевы пересекали перекресток на зеленый свет светофора, когда их скутер сбил автобус, двигавшийся на красный свет. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В настоящий момент 16-летний Данила Мокшанцев и 14-летняя Екатерина Мокшанцева находятся в одной из больница Бангкока, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова.

«Они по-прежнему в коме и доставлены в больницу, специализирующуюся именно на тех тяжелых травмах, которые у них есть. Мальчику, скорее всего, в ближайшее время будет сделана операция на позвоночнике», – заявил Соснов в беседе с ТАСС.

«Мы спрашивали одного из родителей о необходимости эвакуации в Россию, но она не потребуется. Семья уже долгое время проживает в Таиланде, так что лечение будет продолжено здесь», – добавил дипломат.

Русскоязычное сообщество Таиланда в настоящий момент собирает средства на помощь семье Мокшанцевых. Перечислить средства можно на счета в тайском банке Krungsri и российском «Сбербанке».

Krungsri:

Номер счета: 5491084309

5491084309 Получатель: Elena Gruzintceva

Сбербанк:

Номер счета: 40817810555861269215

Получатель: Грузинцева Елена Валентиновна

Код подразделения: 55905501984,

Карта Сбербанка: 63900255 9035593597

Если у вас есть возможность оказать какую-либо еще помощь, контакты близких друзей семьи можно найти здесь.