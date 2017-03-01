Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Начат сбор средств для двух подростков из России, пострадавших в ДТП в Таиланде

В интернете собирают средства на помощь двум россиянам, пострадавшим в дорожной аварии в Паттайе 23 февраля.

Новости Пхукета

1 Марта 2017 10:13:15

Как сообщали СМИ ранее, брат и сестра Мокшанцевы пересекали перекресток на зеленый свет светофора, когда их скутер сбил автобус, двигавшийся на красный свет. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В настоящий момент 16-летний Данила Мокшанцев и 14-летняя Екатерина Мокшанцева находятся в одной из больница Бангкока, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова.

«Они по-прежнему в коме и доставлены в больницу, специализирующуюся именно на тех тяжелых травмах, которые у них есть. Мальчику, скорее всего, в ближайшее время будет сделана операция на позвоночнике», – заявил Соснов в беседе с ТАСС.

«Мы спрашивали одного из родителей о необходимости эвакуации в Россию, но она не потребуется. Семья уже долгое время проживает в Таиланде, так что лечение будет продолжено здесь», – добавил дипломат.

Русскоязычное сообщество Таиланда в настоящий момент собирает средства на помощь семье Мокшанцевых. Перечислить средства можно на счета в тайском банке Krungsri и российском «Сбербанке».

Krungsri:

  • Номер счета: 5491084309
  • Получатель: Elena Gruzintceva

Сбербанк:

  • Номер счета: 40817810555861269215
  • Получатель: Грузинцева Елена Валентиновна
  • Код подразделения: 55905501984,
  • Карта Сбербанка: 63900255 9035593597

Если у вас есть возможность оказать какую-либо еще помощь, контакты близких друзей семьи можно найти здесь.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Начат сбор средств для двух подростков из России, пострадавших в ДТП в Таиланде
Начат сбор средств для двух подростков из России, пострадавших в ДТП в Таиланде
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.