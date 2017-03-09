Начался прием заявок на Thailand Property Awards

Организаторы премии в области недвижимости Thailand Property Awards (ТРА) начали прием заявок от претендентов на награды 2017 года.

9 Марта 2017 11:53:38

Вручение наград состоится 15 сентября. Фото: ТРА

Заявки на премию, которая в этом году официально называется PropertyGuru Thailand Property Awards, принимаются до 30 июня. Количество номинаций также превышает три десятка. В общей сложности организаторы рассчитывают на 300 участников. Заявки принимаются как от проектов на известных рынках (Бангкок, Пхукет, Паттайя), так и на развивающихся (Сонгкхла, Хуа-Хин, Чианг-Май, Самуи, Пханг-Нга и Краби, восточеное побережье Сиамского залива, Исан).

«Это отличная возможность рассказать миру, что строится в этих регионах и отметить главные факторы, которые стимулируют рост рынка недвижимости в Таиланде», – заявила председатель жури TPA и управляющий директор JLL Thailand Супхин Мечучеп.

Премию Thailand Property Awards будут вручать уже в 12-й раз, а состоится это в сентябре. В прошлом году награду в главной номинации «Лучший девелопер» взяла MQDC Magnolia Quality Development Corporation. Кроме того, эта компания победила еще в семи номинациях.

Подробную информацию можно получить по эл. почте info@asiapropertyawards.com и телефону +66 (02) 204 9555. Сайт: AsiaPropertyAwards.com/thailand-property-awards. «Новости Пхукета» являются информационным спонсором премии.