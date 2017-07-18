На ярмарке в Пхукет-Тауне задержали бирманку с поддельной тысячей бат

Полиция Пхукет-Тауна задержала на воскресной ярмарке на Таланг-Роуд женщину с поддельной банкнотой в 1000 бат. Еще больше фальшивок было найдено у нее дома.

18 Июля 2017 14:43:01

Около 21:40 вечера 16 июля полиция Пхукет-Тауна задержала на Таланг-Роуд гражданку Мьянмы, у которой при себе обнаружилась поддельная банкнота номиналом в 1000 бат. Женщину – имя которой полиция сообщила как Ла Ли Я Дай Ве – доставили в полицейский участок. Затем же правоохранители нанесли визит к ней домой, где обнаружилось еще более четырех десятков фальшивых купюр.

В квартире, которую Ла Ли Я снимала в комплексе Po-Ngern Apartment, полицейские нашли 18 поддельных банкнот номиналом в 1000 бат и 36 фальшивок номиналом в 100 долларов США. Также в квартире женщины были обнаружены настоящие баты, рупии, кьяты и долларов. При этом номер на одной из настоящих 100-долларовых банкнот был таким же, как и на всех поддельных билетах Федеральной резервной системы США.

Также в квартире женщины был обнаружен цветной принтер и пачка бумаги А4. На некоторых из листов видны вырезы прямоугольной формы, примерно соответствующие по размеру купюрам.

На допросе бирманка, свободно владеющая тайским языком, рассказала, то в течение некоторого времени делила квартиру с индусом по имени Гаджа Сингх, вместе с которым около трех месяцев назад она якобы приобрела поддельные банкноты при помощи женщины из Патонга, известной под именем Джа. Куплены фальшивки, по ее словам, были в провинции Пханг-Нга.

Госпожа Ла Ли Я не стала отрицать предъявленные ей обвинения в хранении и распространении поддельных денежных знаков. Изложенную бирманкой версию о происхождении фальшивок полиция в настоящий момент проверяет.

Напомним, что ранее торговцы с ярмарки Лард-Яй на Таланг-Роуд уже жаловались на фальшивые банкноты. При этом отмечалось низкое качество изготовления фальшивок. Также в начале июля в Раваи был задержан с поддельными долларами гражданин Узбекистана. Он заявил, что получил фальшивки в отделении одного из главных тайских банков в Чернг-Талей.