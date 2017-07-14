The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

На вилле в люксовом отеле произошел пожар

Около 22:30 четверга, 13 июля, загорелась одна из вилл в курортном комплексе Amanpuri на западном побережье Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Июля 2017 17:15:52

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал журналистам подполковник Таксин Тинйотхеппратхан из полицейского участка в Чернг-Талей, пожарным потребовалось около полутора часов, чтобы справиться с огнем.

В результате пожара никто не пострадал, но огнем были повреждены три комнаты виллы, страховая компания оценила ущерб примерно в 3 млн бат. Причина возгорания пока не установлена

«Возраст виллы, где произошел пожар, составлял около 25 лет. С мая она была закрыта на реконструкцию и отключена от электрической сети», – рассказал журналистам представитель менеджмента Amanpuri.

Вилла была застрахована в компании KJL Co Ltd.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.