На вилле в люксовом отеле произошел пожар

Около 22:30 четверга, 13 июля, загорелась одна из вилл в курортном комплексе Amanpuri на западном побережье Пхукета.

14 Июля 2017 17:15:52

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал журналистам подполковник Таксин Тинйотхеппратхан из полицейского участка в Чернг-Талей, пожарным потребовалось около полутора часов, чтобы справиться с огнем.

В результате пожара никто не пострадал, но огнем были повреждены три комнаты виллы, страховая компания оценила ущерб примерно в 3 млн бат. Причина возгорания пока не установлена

«Возраст виллы, где произошел пожар, составлял около 25 лет. С мая она была закрыта на реконструкцию и отключена от электрической сети», – рассказал журналистам представитель менеджмента Amanpuri.

Вилла была застрахована в компании KJL Co Ltd.