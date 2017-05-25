На территории гестхауса в Чалонге ветром повалило дерево
Дерево, росшее на территории гестхауса Shanti Lodge, не выдержало сильного ветра и рухнуло во второй половине дня 24 мая.
Иккапоп Тхонгтуб
25 Мая 2017 10:29:46
Около 15:00 среды, 24 мая, сотрудники Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) получили сообщение о том, что 30-летнее дерево ним (Azadirachta Indica) повалило ветром в Чалонге. Инцидент произошел на въезде на Soi Bangrae, само же дерево росло на территории популярного гестхауса Shanti Lodge.
В падении дерево повредило водосток и кровельную плитку на крыше гестхауса, забор, а также жилой дом, на прилегающем к гестхаусу участке. Припаркованный рядом внедорожник Toyota Fortuner не пострадал.
В течение часа сотрудники DDPM распилили 70-сантиметровый ствол дерева на части, которые можно было бы без проблем вывезти. Владельцы Shanti Lodge заявили, что полностью покроют весь ущерб, причиненный соседям.