На Таланг-Роуд изменятся правила парковки

С субботы, 1 июля, на улице Thalang Rd. в Старом городе будут изменены правила парковки.

24 Июня 2017 12:01:39

Карта: Yandex Maps

Об изменениях правил парковки на Thalang Rd. в исторической части Пхукет-Тауна объявил начальник полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон.

С 7:00 утра до 19:00 вечера на участке Thalang Rd. от пересечения с Thepkrasattri Rd. до пересечения с Yaowarat Rd. можно будет парковаться только на одной стороне. По четным дням парковка разрешена на правой (северной) стороне улицы, по нечетным – на левой (южной). Вне указанных часов парковка разрешена на любой стороне улицы.

«Никаких исключений не будет, даже по выходным и праздникам», – заявил генерал-майор Тхипджарон.

Также с 1 июля запрещается движение трехосных грузовиков по участку Thalang Rd. от Thepkrasattri Rd. до Yaowarat Rd.