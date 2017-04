На Supersports 10 Mile Run ждут 3000 атлетов

Третьи ежегодные соревнования Supersports 10 Mile International Run состоятся утром 19 марта.

12 Марта 2017 12:15:30

Cтарт основного забега на Supersports 10 Mile International Run 2015.

Организаторы забега на 10 миль Supersports 10 Mile International Run ожидают, что на мероприятии 2017 года соберется около 3 тыс. участников, как любителей, так и профессиональных спортсменов. Соревнования состоятся утром 19 марта, старт и финиш – в Thanyapura.

Участники будут соревноваться на четырех дистанциях: 10 миль, 5 миль, 2 мили и 500 метров (детский забег). В главном забеге на 10 миль могут участвовать спортсмены не младше 15 лет. Победители будут определяться отдельно в пяти возрастных группах: 15-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и от 60 лет. Три первых атлета в каждой из групп получат памятные кубки, а за первое место в общем зачете предусмотрены денежные призы (отдельно среди мужчин и среди женщин). Стоимость участия – 600 бат (индивидуально) и 550 бат (командное участие)

В забеге на 5 миль смогут принять участие атлеты в возрасте от 12 лет, отдельных возрастных групп здесь не выделяется. Призы ждут первых трех участников среди мужчин и женщин (впрочем, без денежных призовых). Стоимость участия – 500 и 450 бат соответственно.

В забеге на 2 мили возрастные ограничения отсутствуют, но кубок положен лишь самому лучшему и лучшей среди мужчин и женщин. В детском забеге на 500 м смогут принять участие атлеты не старше 12 лет, всех их ждут медали. Стоимость участия в обоих забегах – 450 и 400 бат.

Атлетам, которые выйдут на дистанции в 5 и 10 миль выдадут комплекты спортивной формы. Для всех финишировавших приготовлены памятные медали. Зарегистрироваться можно на сайтах www.supersports.co.th и www.thanyapuracom, а также по эл. почте events@thanyapura.com. Список спонсоров соревнований 2017 года включает New Balance, Johnson Health Tech (Thailand), Krungthai Card Public Co. Ltd, Family Mart, 89.75 Radio Trip, Anda Focus, Khao Phuket и The Phuket News.