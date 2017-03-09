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На Supersports 10 Mile Run ждут 3000 атлетов

Третьи ежегодные соревнования Supersports 10 Mile International Run состоятся утром 19 марта.

12 Марта 2017 12:15:30

Cтарт основного забега на Supersports 10 Mile International Run 2015.
Cтарт основного забега на Supersports 10 Mile International Run 2015.

Организаторы забега на 10 миль Supersports 10 Mile International Run ожидают, что на мероприятии 2017 года соберется около 3 тыс. участников, как любителей, так и профессиональных спортсменов. Соревнования состоятся утром 19 марта, старт и финиш – в Thanyapura.

Участники будут соревноваться на четырех дистанциях: 10 миль, 5 миль, 2 мили и 500 метров (детский забег). В главном забеге на 10 миль могут участвовать спортсмены не младше 15 лет. Победители будут определяться отдельно в пяти возрастных группах: 15-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и от 60 лет. Три первых атлета в каждой из групп получат памятные кубки, а за первое место в общем зачете предусмотрены денежные призы (отдельно среди мужчин и среди женщин). Стоимость участия – 600 бат (индивидуально) и 550 бат (командное участие)

В забеге на 5 миль смогут принять участие атлеты в возрасте от 12 лет, отдельных возрастных групп здесь не выделяется. Призы ждут первых трех участников среди мужчин и женщин (впрочем, без денежных призовых). Стоимость участия – 500 и 450 бат соответственно.

В забеге на 2 мили возрастные ограничения отсутствуют, но кубок положен лишь самому лучшему и лучшей среди мужчин и женщин. В детском забеге на 500 м смогут принять участие атлеты не старше 12 лет, всех их ждут медали. Стоимость участия в обоих забегах – 450 и 400 бат.

Атлетам, которые выйдут на дистанции в 5 и 10 миль выдадут комплекты спортивной формы. Для всех финишировавших приготовлены памятные медали. Зарегистрироваться можно на сайтах www.supersports.co.th и www.thanyapuracom, а также по эл. почте events@thanyapura.com. Список спонсоров соревнований 2017 года включает New Balance, Johnson Health Tech (Thailand), Krungthai Card Public Co. Ltd, Family Mart, 89.75 Radio Trip, Anda Focus, Khao Phuket и The Phuket News.

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