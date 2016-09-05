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На строительство аэропорта на Пхангане нужны дополнительные средства

Компания Kannithi Aviation, строящая аэропорт на острове Пханган, заявила о необходимости дополнительного финансирования.

Bangkok Post

5 Сентября 2016 09:47:19

Как пишет Bangkok Post, компания намерена привлечь 1,5 млрд бат на международных рынках, чтобы успешно завершить проект. По словам президента Kannithi Aviation Сомпхонга Суксангуана, речь идет именно о кредите, а не о совместном предприятии с иностранным инвестором. Выбор в пользу зарубежных финансовых рынков был сделан ввиду более привлекательных ставок кредитования. По словам господина Суксангуана, за рубежом средства можно привлечь под 2% годовых против 7% в местных банках.

К настоящему моменту Kannithi Aviation вложила в проект уже около 500 млн бат, которые были направлены преимущественно на скупку земли под будущий аэропорт. В общей сложности проект должен обойтись примерно в 2 млрд бат, что вдвое выше изначального прогноза Kannithi Aviation.

При этом компания вышла за пределы не только запланированного бюджета, но и сроков строительства. Изначально Kannithi Aviation, рассчитывала запустить аэропорт на острове Пханган в 2014 году, однако проект до сих пор не прошел экологическую экспертизу (EIA). Сомпхонг Суксангуан полагает, что сертификат должен быть выдан до конца этого года, что позволит открыть аэропорт в течение 2017 года.

Напомним, Kannithi Aviation намерена возвести на Пхангане аэропорт с пропускной способностью до 1000 пассажиров в день. Взлетно-посадочная полоса длиной в 1095 м должна иметь возможность принимать турбовинтовые самолеты ATR 72-600 и подобного класса. Именно такие воздушные суда в настоящий момент имеются в распоряжении авиакомпании Kan Air, принадлежащей Kannithi Aviation. Впрочем, аэропорт будет открыт для всех коммерческих перевозчиков.

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