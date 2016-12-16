На старый автовокзал в Пхукет-Тауне вызвали саперов

Сотрудники автовокзала обнаружили подозрительный чемодан и заподозрили, что внутри него может быть бомба.

16 Декабря 2016 10:06:51

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о подозрительном чемодане, обнаруженном на старом автовокзале в Пхукет-Тауне, поступило в полицию около 18:30 вечера 15 декабря. Прибывшие по вызову сотрудники полиции и фонда Kusoldharm оцепили зону, где находился указанный предмет, после чего саперы приступили к проверке. Чемодан оказался пустым и совершенно безопасным.

Примечательно, что обнаружен бесхозный чемодан был еще в 9:00 утра, однако в полицию о нем сообщили лишь вечером.