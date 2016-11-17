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На Симиланах продолжаются поиски пропавшего россиянина

ВМФ Таиланда и сотрудники Similan National Park продолжают поиски Алексея Сташкова в рамках стандартного патрулирования территории.

Таньялак Сакут

17 Ноября 2016 08:59:34

Алексей Сташков прибыл на Симиланские острова утром 30 октября на борту яхты Revolution со шкипером Михаилом Колмогоровым.

Колмогоров рассказал, что пока он отдыхал после вахты, Сташков отправился искупаться и его подхватило течением. Спасти напарника россиянину не удалось, поиско-спасательная операция также результата не принесла (подробнее о событиях читайте здесь).

В беседе с «Новостям Пхукета» глава национального парка Руамсилп Манаджонгпрасерт рассказал, что его сотрудники по-прежнему осматривают территорию на предмет наличия Сташкова во время стандартного патрулирования, однако на пляжи, к примеру, персонал уже не высаживается.

«Мы поддерживаем контакт со всеми туристическими судами в этом районе на случай, если они что-либо заметят, но пока что ничего не нашли», – развел руками Руамсилп Манаджонгпрасерт.

По его словам, военно-морской флот Таиланда также продолжает поиск пропавшего россиянина, но связаться с представителем 3-го регионального командования «Новостям Пхукета» не удалось. Лейтенант Кванджай Керван на телефонные звонки не ответил.

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