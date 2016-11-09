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На Симиланах продолжаются поиски пропавшего россиянина

Спасатели начали восьмой день операции по поиску Алексея Сташкова, пропавшего в море 30 октября.

Новости Пхукета

9 Ноября 2016 12:07:03

Фото: Similan National Park
Фото: Similan National Park

«Пока что нам не удалось найти господина Сташкова, но спасательные команды, морская полиция провинции Пханг-Нга и сотрудники Симиланского национального парка объединенными силами ведут поиск», – заявил «Новостям Пхукета» официальный представитель 3-го регионального командования ВМФ Таиланда лейтенант Кванджай Керван.

Офицер подтвердил, что поиски ведутся как в море, так и на побережье многочисленных островов, входящих в состав Симиланского архипелага. Участники операции не исключают, что россиянину удалось выбраться на берег.

По словам лейтенанта Кервана, со стороны ВМФ поддержку спасательным командам оказывает патрульный корабль Tor 299, вертолеты к операции не привлечены.

«Корабль способен в день проверить маршрут протяженностью в 20 морских миль. Для высадки на пляжи флотские спасатели пользуются надувной моторной лодкой», – добавил лейтенант Керван.

Офицер подчеркнул, что сотрудники национального парка, хорошо знающие местные острова, целенаправленно проверяют пляжи в поисках Сташкова и ведут работу с «исконным местным населением», которое тоже может обладать информацией.

«Если мы найдем его, то незамедлительно проинформируем об этом общественность», – заверил корреспондента «Новостей Пхукета» лейтенант Керван.

Напомним, россиянин Алексей Сташков прибыл на Симиланы на борту яхты Revolution вместе со шкипером Михаилом Колмогоровым. Пока Колмогоров отдыхал после вахты, Сташков решил искупаться и попал в сильное течение, которое унесло его в море. Найти напарника своими силами шкиперу не удалось, поисково-спасательная операция результатов пока тоже не принесла. Подробнее о происшествии читайте здесь.

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