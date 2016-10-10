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На севере Пхукета снова замечены медузы и физалии

Спасатели подтвердили «Новостям Пхукета», что португальские кораблики и медузы неустановленного вида были обнаружены на Най-Янге.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Октября 2016 15:43:45

Медузы и португальские кораблики, найденные на Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Медузы и португальские кораблики, найденные на Най-Янге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Морских существ, способных представлять опасность для отдыхающих, заметили на Най-Янге в минувшие выходные. Объявление об этом было сделано в воскресенье, 9 октября. При этом кроме синофонор (физалий), известных как португальские кораблики, на пляже были также найдены медузы неустановленной видовой принадлежности.

«Сегодня мы подобрали 16 медуз, 14 из которых были португальскими корабликами, а еще две – некими медузами, в видовой принадлежности которых мы не уверены. Эти медузы имеют круглую форму, цвет – темный с синей окантовка. Они похожи на португальских корабликов, но мы не уверены, один и тот же это вид или нет», – рассказал спасатель Наттапон Ислам.

«Найденные португальские кораблики было не очень большими, около 5-10 сантиметров. Но щупальца у некоторых были очень длинными, до 1 метра», – добавил он.

По словам спасателя, «с 25-28 сентября на пяти пляжах Таланга были найдены 457 португальских корабликов». Из-за этого на некоторое время пляжи даже были закрыты для купания (см. здесь).

Наттапом Ислам заверил, что он и его коллеги ежедневно осматривают пляжи на предмет наличия медуз, физалий и других морских существ, способных представлять угрозу отдыхающим.

Напомним, португальские кораблики регулярно «посещают» Пхукет в сезон муссонов, но с ноября по май шансы встретиться с ними на пляже минимальны. В случае контакта с корабликом спасатели рекомендуют промыть пораженный участок кожи морской водой и обратиться к врачу. Если на пляже дежурят спасатели, разумным будет сразу же обратиться к ним за помощью (подробнее читайте здесь).

Случаев гибели человека от яда кораблика в Таиланде пока не зафиксировано.

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