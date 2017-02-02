На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом

На видеозаписи задержания мужчины отчетливо слышна русская речь, но национальность дебошира пока не подтверждена.

2 Февраля 2017 16:48:28

Фото: Bangkok Post / Post Today

Полиция Паттайи получила сообщение об агрессивном настроенном голом иностранце на рынке Mae Wilai после полуночи 2 февраля. Прибывший по вызову наряд обнаружил разгуливающего по улице мужчину с ножом, причем из одежды на нем действительно не было ничего.

Как сообщает Bangkok Post, у сотрудников полиции ушло около 20 минут на то, чтобы улучить подходящий момент и обезвредить агрессивного иностранца. Затем он был доставлен в полицейский участок.

Полиция пока не назвала ни имени задержанного, ни его национальности. Однако на видеозаписи задержания слышна русская речь. Мужчина в грубой форме требует, чтобы к нему не приближались.

Хозяйка одного из магазинов на рынке – 52-летняя Тхонгйиб Чомди – рассказала, что мужчина угрожал людям ножом и отверткой, а также портил выставленные на продажу товары. Увидев Тхонгйиб, он стремительно направился к ней, и женщине пришлось спрятаться внутри магазина. Иностранец попытался силой открыть дверь, но не сумел. Почти сразу после этого на место событий прибыла полиция.