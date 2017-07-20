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На пляже в Патонге спасли от гибели китайскую туристку

Спасатели вовремя успели на помощь туристке из Китая, которая едва не утонула в море утром 19 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Июля 2017 09:48:05

Около 13:30 на странице Phuket Lifeguard Service в Facebook были опубликованы три фотографии, сделанные на пляже Патонг. На снимках были запечатлены спасатели, оказывающие помощь лежащей на песке женщине. Подпись к фото гласила: «Еще одна спасенная жизнь сегодня на пляже Патонг. Женщина из Китая сейчас в безопасности и направляется в больницу. Хорошая работа, спасатели Патонга».

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» лайфгард Самарт Раттханамарт из Патонга рассказал, что инцидент произошел около 9:30 утра.

«Мы увидели, как женщину накрыло волной и она начала тонуть. Я запрыгнул на аквабайк и вытащил ее на берег. Пострадавшая оказалась китаянкой в возрасте 35-40 лет, она была без сознания, в дыхательные пути попала вода. После оказания первой помощи на пляже ее доставили в больницу Patong Hospital», – рассказал спасатель.

Позже в тот же день спасенная китаянка вместе с членами семьи вернулась на пляж, нашла спасших ее лайфгардов и поблагодарила их.

Напомним, в конце предыдущей недели два китайских туриста утонули на пляже Фридом к югу от Патонга, найти их тела удалось лишь через двое суток. По словам полиции, мужчины купались в зоне, где стояли запрещающие красные флаги.

Больше узнать о безопасности на воде можно в этом цикле статей.

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