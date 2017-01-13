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На пляже в Кароне устанавливают освещение для ночного волейбола

Для волейболистов устанавливают восемь мачт с диодными фонарями на 200 Ватт в районе статуи Наги в центральной части пляжа.

Новости Пхукета

13 Января 2017 08:58:36

Волейбольная сетка на пляже в Сопоте. Фото: Kamil Rejczyk
Волейбольная сетка на пляже в Сопоте. Фото: Kamil Rejczyk

Муниципалитет Карона принял решение организовать на пляже освещение, чтобы желающие могли играть в волейбол в темное время суток. В настоящий момент рабочие устанавливают восемь мачт с диодными фонарями на 200 Ватт в районе статуи Наги в центральной части пляжа, подтвердил «Новостям Пхукета» сотрудник муниципалитета Критсана Кэувонг.

«Пока что рано говорить, в течение какого количества часов будет работать освещение, но эти фонари окажутся полезны и в том случае, когда различные государственные и негосударственные организации будут проводить мероприятия на пляже», – отметил господин Кэувонг.

«Фонари будут яркими, но поскольку они диодные, потребление электроэнергии будет небольшим», – добавил он.

По словам чиновника, на реализацию проекта выделен бюджет в 800 тыс. бат. Заверить работы по установке девятиметровых осветительных мачт муниципалитет планирует к «середине января».

- Мукдаван Чаньяпорн

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