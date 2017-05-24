На пляже Най-Харн поймали змею

Спасатели поймали полутораметровую змею на одном из самых популярных пхукетских пляжей.

24 Мая 2017 16:47:39

Сообщение о том, что на Най-Харне была поймана крупная змея, было размещено на странице Phuket Lifeguard Service около 15:00 среды, 24 мая. Спасатели выложили несколько фотографий с короткой подписью о том, что змея была обнаружена в воде.

Заместитель главы Phuket Lifeguard Servicе Витанья Чуаюань рассказал «Новостям Пхукета», что змею в воде заметил один из местных жителей, сообщивший затем о ней лайфгардам.

«Кхун Нара, который очень хорош в ловле диких животных, поймал змею и отнес в джунгли. Это был не ядовитый вид, но плавала змея очень быстро», – заявил Витанья Чуаюань.

«Иногда в районе пляжа можно встретить маленьких змеек, но обычно по утрам. Змея во второй половине дня – это редкость. И как правило, они не такие большие», – добавил он.

Спасатель Нара не первый раз удостаивается внимания пхукетской прессы и социальных сетей. Именно он в конце апреля поймал варана, который забрел на пляж.