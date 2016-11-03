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На пляже Натай открывается akyra Beach Club

Отель с интегрированным пляжным клубом под брендом akyra начнет работу 1 декабря. Заведение будет носить имя akyra Beach Club Phuket, но де-факто расположится в провинции Пханг-Нга, на пляже Натай.

Новости Пхукета

3 Ноября 2016 14:38:31

Номерной фонд нового заведения akira состоит из 59 номеров класса люкс, а также отдельных вилл. Инфраструктура проекта включает интегрированный пляжный клуб, бассейн, спортзал и другие удобства.

В списке предлагаемых услуг и развлечений – дневные и вечерние мероприятия, свадьбы, тематические вечеринки и регулярный воскресный бранч.

«Во многих аспектах атмосфера здесь похожа на классный летний фестиваль на пляже. Просто площадка другого типа. Идея проекта – это не столько безудержный гедонизм, сколько более эпикурейский отдых, на котором делается акцент во всех наших отелях. Хорошая кухня, хорошая музыка, хороший настрой и неординарную люди, наслаждающиеся хорошими сторонами жизни и восхитительно выглядящие в процессе. Вот о чем речь», – заявила, комментируя открытие аkyra Beach Club Phuket, управляющий директор AKARYN Hotel Group Анчалика Китканакорн.

Отметим, что в этом же сезоне AKARYN открывает еще два проекта: обновленный отель akyra Thonglor Bangkok и The President by AKARYN в Лаосе, в городе Вьянтьян на берегу Меконга.

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