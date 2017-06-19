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На пляжах Пхукета замечены огненные медузы

Спасатели предупредили о том, что на пляжах западного побережья участились случаи столкновения купальщиков с ропилемами, также известными как «огненные медузы» (Flame Jellyfish, Rhopilema esculentum).

Новости Пхукета

19 Июня 2017 12:43:06

В воскресенье, 18 июня, сотрудники Phuket Lifeguard Service опубликовали на своей странице в Facebook сразу два сообщения о столкновении купальщиков с медузами. Первый случай произошел на Банг-Тао, второй – на пляже в Камале. Лайфгарды полагают, что в обоих случаях туристы столкнулись с ропилемами.

«В качестве стандартного средства от яда медуз мы используем уксус. В случае с тайцами мы также применяем «морскую ипомею» (morning glory), но ее использование не одобрено медиками, и у иностранца, обгоревшего на солнце, она может еще больше усилить жжение, так что в случае с иностранцами мы ее не используем», – рассказал глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.

«Если вас ужалила медуза, не надо мочиться на пострадавшее место. Это какой-то древний миф», – добавил он.

Пратхают Чуаюань рассказал, что шансы столкнуться с «огненной медузой» (Rhopilema esculentum) выше всего утром.

«Обычно «огненные медузы» живут в глубокой воде. Они любят теплые температуры, не слишком жаркие, и не слишком холодные. Сейчас, с наступлением низкого сезона, выше вероятность увидеть их недалеко от берега, особенно в утренние часы, когда вода имеет теплую температуру. Во второй половине дня они возвращаются на глубину, поскольку вода в прибрежной зоне становится слишком прогретой для них», – объяснил Пратхают Чуаюань.

«Укус «огненной медузы» не слишком опасен, но он вызывает сыпь, похожу на укусы комаров», – добавил он.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, единственная защита от медузы – гидрокостюм. Так что для своей безопасности перед купанием стоит спросить спасателей, нет ли в выбранном месте медуз.

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