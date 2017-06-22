На пляж в Патонге вынесло волнами множество медуз

Пляжные спасатели предупредили о большом количестве медуз на западном побережье острова.

22 Июня 2017 10:23:42

Сотрудники Phuket Lifeguard Service опубликовали на своей странице в Facebook фотографии медуз, которыми был буквально усыпан пляж в Патонге. Одновременно спасатели предупредили, что медузы есть также на Банг-Тао, Сурине и других пляжах западного побережья. Их появление – неизбежное следствие начавшихся муссонов.

«Если вас ужалила медуза, используйте морскую воду или уксус, чтобы унять жжение. Впрочем, укусы этих медуз не очень серьезны», – сообщил «Новостям Пхукета» старший спасатель Патонга Сомпросонг Сангчарт.

Напомним, в понедельник спасатели предупредили о появлении на острове так называемых огненных медуз (Flame Jellyfish, Rhopilema esculentum). Их яд также вызывает жжение, но не смертелен. При этом кубомедузы, встречающиеся в Сиамском заливе, могут быть намного более опасными, вплоть до летального исхода.