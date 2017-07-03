На пляж Найтон выбросило останки кита

Труп морского млекопитающего был обнаружен на пляже утром 2 июля, после чего спасатели оперативно поставили в известность о находе пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

3 Июля 2017 11:31:51

К настоящему моменту специалисты DMCR уже установили, к какому виду принадлежал кит – это был так называемый полосатик Брайда, водящийся в тропических зонах всех океанов планеты.

«Киту было от 15 до 20 лет. Он умер примерно за четыре недели до того, как останки выбросило на берег. Пол кита я определить не могу», – заявил Дженвит Вачит из пхукетского офиса DMCR.

Установить причину гибели животного специалисты также не смогли.