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На пирсе в Чалонге убрали мусорные завалы

Представитель административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) подтвердил «Новостям Пхукета», что весь мусор с пирса уже вывезен, а 14 февраля состоится совещание, посвященное проблеме уборки на пирсе.

Новости Пхукета

9 Февраля 2017 17:58:14

На пирсе в Чалонге убрали мусорные завалы

«Пирс в Чалонге – это зона ответственности OrBorJor, и уборка мусора – наша обязанность», – заявил корреспонденту редакции исполняющий обязанности главы организации Прасит Йотхарак.

«После того, как о мусоре сообщили в новостях, мы провели тщательную уборку», – добавил он. 

Напомним, горы мусора на пирсе Чалонга привлекли внимание СМИ и соцсетей в начале февраля. Репортер The Phuket News посетил пирс и рассказал, что мусорные завалы не только выглядели неприятно, но и распространяли дурной запах. Никто из представителей муниципалитета Чалонга в тот момент не смог прокомментировать ситуацию.

До этого на неубранный мусор жаловались операторы туристических судов, однако никаких мер для решения проблемы власти не предпринимали.

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