На пхукетском пляже спасли дельфина

В настоящий момент млекопитающее находится под присмотром специалистов в Пхукетском центре морской биологии (PMBC) на мысе Панва.

9 Ноября 2016 14:34:27

Фото: Niruj Phuket

В Пхукетский центр морской биологии (РМВС) доставили дельфина, обнаруженного сегодня утром на побережье в Камале.

Как пояснили представители районной административной организации (OrBorTor) первыми дельфина на берегу заметили туристы и местные жители. Предприняв несколько безуспешных попыток помочь млекопитающему вернуться в море, они передали ситуацию в руки официальных лиц и около 11:00 утра дельфин был перевезен на мыс Панва.

Глава РМВС доктор Конгкрет Китиваттанавонг в беседе с «Новостями Пхукета» заявил, что млекопитающее относится к виду продельфинов (Stenella), но возраст и пол его пока не установлен. Специалисты не исключают, что дельфин может страдать от некой инфекции, но каких-либо других деталей пока озвучить не могут.

«Я хочу, чтобы дельфин отдохнул некоторое время, поскольку ему только что дали лекарства», – пояснил доктор Конгкрет Китиваттанавонг.