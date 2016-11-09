Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

На пхукетском пляже спасли дельфина

В настоящий момент млекопитающее находится под присмотром специалистов в Пхукетском центре морской биологии (PMBC) на мысе Панва.

Таньялак Сакут

9 Ноября 2016 14:34:27

Фото: Niruj Phuket
Фото: Niruj Phuket

В Пхукетский центр морской биологии (РМВС) доставили дельфина, обнаруженного сегодня утром на побережье в Камале.

Как пояснили представители районной административной организации (OrBorTor) первыми дельфина на берегу заметили туристы и местные жители. Предприняв несколько безуспешных попыток помочь млекопитающему вернуться в море, они передали ситуацию в руки официальных лиц и около 11:00 утра дельфин был перевезен на мыс Панва.

Глава РМВС доктор Конгкрет Китиваттанавонг в беседе с «Новостями Пхукета» заявил, что млекопитающее относится к виду продельфинов (Stenella), но возраст и пол его пока не установлен. Специалисты не исключают, что дельфин может страдать от некой инфекции, но каких-либо других деталей пока озвучить не могут.

«Я хочу, чтобы дельфин отдохнул некоторое время, поскольку ему только что дали лекарства», – пояснил доктор Конгкрет Китиваттанавонг.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.