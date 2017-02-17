На Пхукете заработали камеры автофиксации проезда на красный свет

Губернатор провинции и шеф полиции объявили о том, что на пяти перекрестках заработали камеры, автоматически фиксирующие проезд на красный свет.

17 Февраля 2017 13:05:24

Изображение с камер достаточно четкое. чтобы можно было прочитать номерные знаки машины и мотоцикла. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Мы хотим, чтобы водители изменили свои привычки и число нарушителей ПДД снизилось. Это особенно актуально, когда речь идет о езде на мотоциклах без шлемов. Мы хотим, чтобы ношение шлемов на Пхукете было 100-процентным», – заявил губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан.

«Кроме того, новые камеры автофиксации проезда на красный свет станут частью программы Phuket Smart City», – добавил он.

Следующий шаг кампании – модернизация КПП Та-Чат-Чай у моста, соединяющего Пхукет с материком.

«В течение шести месяцев мы оборудуем КПП системой распознавания номерных знаков транспорта и лиц водителей, проезжающих через КПП. Также мы ожидаем выделения бюджета в 131 млн бат на увеличение числа полос для движения до восьми. Это будет сделано в октябре», – заявил губернатор.

Говоря о текущей ситуации на дорогах, глава полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджарон отметил постепенное снижение аварийности.

«В 1997-2007 годах на дорогах острова ежегодно погибало около 200 человек. В 2008-2015 годах нам удалось снизить число смертей до примерно 100 в год», – рассказал генерал Тхипджарон.

«Проезд на красный свет – главная причина аварий, но, к сожалению, в штате полиции Пхукета недостаточно сотрудников, чтобы останавливать всех нарушителей. Мы рассчитываем снизить число аварий при помощи камер автофиксации проезда на красный свет, которые мы получили от фонда Safer Road Foundation», – отметил шеф полиции Пхукета.

В администрации Пхукета сообщили, что камеры находятся на пересечении Chao Fa West Rd. и Kwang Rd. в Вичите; на перекрестке Khao Lan на Thepkrasattri Rd. в Срисунторне; на перекрестке Sri Gor в Кату; на одном из перекрестков в Камеле; на перекрестке Gormaratat в Пхукет-Тауне. «Новости Пхукета» рассчитывают получить карту с указанием этих точек в ближайшее время.

Напомним, ранее представители власти говорили, что новые камеры также будут фиксировать случаи езды на двухколесном транспорте без шлемов. Подробнее читайте здесь.