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На Пхукете запускают новую кампанию по борьбе с вождением в пьяном виде

Администрация провинции поставила себе цель в три раза снизить количество смертей на дорогах.

Новости Пхукета

9 Декабря 2016 09:27:15

За десять месяцев 2016 года на дорогах Пхукета погибли 144 человека. Фото: Архив The Phuket News
За десять месяцев 2016 года на дорогах Пхукета погибли 144 человека. Фото: Архив The Phuket News

Решение о запуске новой антиалкогольной кампании было принято по итогам совещания, посвященного ситуации с дорожными авариями на Пхукете. Кроме главы провинции, шефа полиции и других официальных лиц на встрече присутствовал консультант Thai Health Promotion Foundation по южному региону Виват Ситаманод. Приведенные им данные статистики за январь-октябрь произвели на собравшихся впечатление.

«За десять месяцев на дорогах Пхукета погибли 144 человека, 84% жертв – мужчины. Около 80% аварий приходятся на ДТП с участием мотоциклов, а 80% погибших мотоциклистов и их пассажиров были без шлемов», – рассказал доктор Ситаманод.

«Среди погибших самая многочисленна возрастная группа – лица в возрасте 21-25 лет, следом идут 16-20 лет. Большинство аварий произошли между 00:00 и 03:00 ночи, затем – между 03:00 и 06:00», – добавил консультант Thai Health Promotion Foundation .

По словам доктора Ситаманода, лидирует по числу аварий с летальным исходом Пхукет-Таун, тогда как Камале показатель самый низкий, всего два погибших за десять месяцев.

«Thai Health Promotion полагает, что лучший способ снизить количество смертей на дорогах Пхукета – это контроль за соблюдением ПДД и продвижение дорожной безопасности», – заявил доктор Ситаманод.

С аналогичными словами выступил и губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан, заявивший, что для снижения аварийности официальные лица должны строго следить за соблюдением закона, культивировать дорожную дисциплину среди «целевых групп» и отдельно – начать продвижение новой антиалкогольной кампании «P3D: Phuket Drink Don’t Drive».

«Изучив статику по количеству смертей, вызванных вождением в нетрезвом виде (а цифры там высоки), мы пришли к выводу о необходимости кампании Phuket Drink Don’t Drive», – заявил губернатор.

Что именно будет включать в себя кампания, глава провинции пока не уточнил.

«Самая важная вещь – это вовлечь людей в кампанию. Нам нужно провести уличный парад или запустить грузовики со звуковой аппаратурой ближе к Рождеству и Новому году», – предложил губернатор.

«Впрочем, все эти детали мы обсудим на следующей встрече», – пообещал господин Дечаморнтхан.

«Наша цель – сократить количество смертей на дорогах Пхукета до уровня менее 50 в год. Возможно, количество аварий и не уменьшиться, но количество смертей уменьшить необходимо», – заявил губернатор, добавив, что целью сложная, но крайне важная.

«Я верю, что если мы все поддержим кампанию, то нам удастся достичь намеченного результата», – заключил он.

Напомним, предудщая провинциальная кампания по борьбе с вождением в пьяном виде была запущена год назад. Тогда были ужесточены штрафы за езду в нетрезвом состоянии. Подробнее читайте здесь.

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