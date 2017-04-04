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На Пхукете загорелся дом, где один находился 9-летний ребенок

Экстренные службы Пхукета получили сообщение о пожаре в жилом доме на Thepkrasattri Rd. в Рассаде около 8:30 утра 4 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Апреля 2017 14:46:34

Прибывшие по вызову три пожарные команды в течение 15 минут ликвидировали возгорание. Также специалистам пришлось оказать первую помощь 9-летнему Ноппарату Экваниту, находившемуся внутри здания в момент пожара и пытавшемуся его потушить.

Подполковник полиции Сакчай Сунйонг рассказал «Новостям Пхукета», что отец Ноппарата – 38-летний Наттавут Экванит – утром отправился по делам, оставив сына дома. Когда начался пожар, Ноппарат попытался справиться с ним своими силами, но лишь обжег руки. После этого мальчик выбежал на улицу и позвал на помощь.

В беседе с полицией Ноппарат рассказал, что перед тем, как появилось пламя, он видел искры. Его отец также не исключил, что причиной пожара могла стать неисправность проводки.

«Это старый дом, и вся электрика тоже довольно старая», – посетовал мужчина, занимающийся строительными и ремонтными работами.

«К счастью, мой сын пострадал не очень сильно. Нам повезло, что пожарные смогли предотвратить распространение огня на другие здания», – добавил он.

Причиненный пожаром ущерб был оценен в 200 тыс. бат.

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