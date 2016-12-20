На Пхукете задержаны 11 игроков в маджонг

Военные и полиция закрыли игорный притон на Soi Wirathongyok 6 в Вичите. Операция была проведена около 15:00 понедельника, 19 декабря.

20 Декабря 2016 13:33:18

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Получив сообщение о незаконной игорной деятельности одном из таунхаусов на Soi Wirathongyok 6, сотрудники полиции и военные нанесли визит по указанному адресу и задержали 11 человек – организатора азартных игр и десятерых посетителей, которых застали за игрой в маджонг.

В ходе рейда были изъяты игровые аксессуары и оборудование, а также 11590 бат наличными. В качестве организатора притона военные назвали 45-летнего Сомбата Чевинсиритаду из провинции Чианг-Май.