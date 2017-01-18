На Пхукете задержан иностранец, разыскиваемый за умышленную передачу ВИЧ

Полиция Пхукета задержала 49-летнего гражданина Чехии Жденека Пфайфера, объявлено в международный розыск по обвинению в совершении сексуальных преступлений (в том числе против несовершеннолетних), включая умышленную передачу ВИЧ.

18 Января 2017 10:23:46

Разыскиваемый Интерполом гражданин Чехии Жденек Пфайфер был задержан 17 января в комплексе Sila Apartment на Soi Bang Tao 3 у одноименного пляжа. До этого Королевская полиция Таиланда объявила мужчину в национальный розыск. Соответствующий приказ был отдан заместитель командования полиции генералом Вутхи Липтапаллопом. В уведомлении Интерпола было прямо указано, что мужчина может находиться на Пхукете.

Вечером 17 января Жденека Пфайфера заметили в торговом центре Tesco Lotus в Таланге. Когда сотрудник полиции задал иностранцу вопрос о его личности, тот заявил, что ничего общего с разыскиваемым не имеет, после чего попытался скрыться.

«Сотрудник полиции временно изъял у Пфайфера ключ от мотоцикла и вызвал подкрепление, но у того оказался при себе еще один ключ, и он сбежал», – рассказал полковник полиции Таланга Сомпонг Тхипаракун.

Впрочем, правоохранительным органам удалось отследить перемещения иностранца, а затем задержать его в съемных апартаментах. Ожидается, что сегодня он будет доставлен в Бангкок.