На Пхукете задержали сбытчиков фальшивого золота

Шесть человек были задержаны по делу о сбыте поддельных ювелирных изделий на Пхукете.

5 Июня 2017 15:08:56

Полиция Пхукет-Тауна провела пресс-конференцию, посвященную задержанию шестерых членов банды, занимавшейся сбытом ювелирных изделий из фальшивого золота. Члены группы посещали ювелирные магазины и предлагали выкупить у них украшения, которые лишь выглядели сделанными из чистого золота. На деле же магазины приобретали фальшивки.

О появлении на Пхукете банды золотых мошенников полицейских проинформировала Буантхип Тханеттханасомбат, которой принадлежит сеть ювелирных магазинов Thongtip Gold Centre. Она сообщила, что ее магазины приобрели в мае-июне подделок на 3,576 млн бат.

Один из инцидентов произошел 31 мая, когда две женщины посетили Thongtip Gold Centre на Phang Nga Rd. и сбыли магазину партию фальшивок, а затем скрылись с места событий на черном пикапе Ford с бангкокскими номерами.

Автомобиль был снова замечен 3 июня. Полицейские в тот момент предположили, что подозреваемые могут пытаться покинуть Пхукет, и передали информацию о пикапе на КПП Та-Чат-Чай, находящийся у моста, соединяющего остров с материком. Там автомобиль и был остановлен.

В салоне автомобиля находились пятеро членов банды: Праконг Раттанапратум, Бунтен Кхорнсонгкрот, Супхарп Дамдин, Пхисит Сермсонг и Кханынграт Харнгампханг. Шестой подозреваемый – некто Артхит Гонгджорн – был задержан на следующий день. Среди изъятых у задержанных улик обнаружилось несколько поддельных ювелирных изделий: две цепочки, два кольца и покрытый фальшивым золотом амулет.

Задержанные рассказали, что приобрели фальшивки в Бангкоке по цене в 12 тыс. за бат веса (рыночная стоимость настоящего золота в форме ювелирным изделий – чуть менее 20 тыс. бат), после чего отправились сбывать поддельные украшения в других провинциях. В частности, по их словам, фальшивки были проданы магазину Thongtip Gold Centre на Phra Baramee Rd. в Патонге; магазину Thongtip Gold Centre на Phang Nga Rd. в Пхукет-Тауне; магазину Thongtip Gold Centre на on Montri Rd. также в Тауне; магазину Baiyok James Gold Shop в Камале и некому магазину в Чалонге.

При этом задержанные и полиция разошлись в оценках суммы мошенничества. Члены «золотой банды» заявили, что сбыли фальшивок лишь на 234 тыс. бат. Полицейские же сообщили, что тремя магазинами Thongtip Gold Centre было куплено фальшивого золота на 3,4 млн бат. Два других салона – в Камале и в Чалонге – в полицейском списке отсутствуют.

Правоохранители полагают, что шестерыми задержанными состав мошеннической группы не ограничивается. В числе подозреваемых – некто Урайван Сэбкхонг, Ватчарабодин Ватчаросин и Арнон Пингваонгварн. Сейчас полиция разыскивает этих троих подозреваемых.

К владельцам ювелирных магазинов полицейские обратились с призывом быть бдительными при скупе ювелирных изделий у граждан и внимательно проверять удостоверения личности каждого, кто преложит салону приобрести украшения.