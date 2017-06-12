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На Пхукете усилены меры безопасности

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг издал распоряжения об усилении мер безопасности на территории провинции.

Новости Пхукета

12 Июня 2017 09:57:58

Приказ адресован сотрудникам полиции, государственным служащим, всем спасателям и службам реагирования на чрезвычайные ситуации, а также деревенским старостам. Им приказано усилить контроль за безопасностью и мониторинг подозрительной активности на ключевых объектах туристической инфраструктуры и у зданий, где располагаются органы власти. Распоряжение датировано 9 июня, срок его действия – 7 дней.

О том, что именно может угрожать Пхукету, в приказе губернатора Плодтхонга не говорится, однако среди вещей, на которые необходимо обращать повышенное внимание, фигурируют подозрительные автомобили, которые теоретически могут оказаться заминированными (автомобиль с бомбой был обнаружен на Пхукете несколько лет назад).

Распоряжения о повышении мер безопасности также были выпущены по провинциям Пханг-Нга, Краби и Сураттхани. Однако ни в одном из них не указывается причина, по которой это необходимо сделать.

Комментируя приказ, губернатор Норрапхат Плодтхонг отметил, что долг властей – защита жизни людей и их собственности. Среди мер, которые будут приняты, он отметил более тщательный досмотр въезжающего на остров транспорта и круглосуточный мониторинг информации с камер уличного видеонаблюдения.

«Пхукет уже сейчас хорошо покрыт сетью CCTV, особенно в важных районах и зонах риска. Информация с камер поступает в контрольный центр, находящийся в пхукетском офисе Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM)», – отметил губернатор.

«Принимаемые меры повысят безопасность на Пхукете и добавят жителям и гостям острова уверенности в своей защищенности», – добавил он.

Также губернатор призвал граждан оперативно сообщать в полицию о замеченных подозрительных активностях. Телефон национальной горячей линии Королевской полиции Таиланда – 191. Телефон туристической полиции – 1155.

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