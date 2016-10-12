На Пхукете таксист вернул туристам забытую сумку с 300 тыс. бат

За свою честность водитель получил 2000 бат и славу в соцсетях, после того как история стала вирусной.

12 Октября 2016 12:11:55

Водитель такси Крис Нийомпонг передал забытые вещи хозяевам в полицейском участке Карона. Именно туда обратились туристы, когда заметили пропажу денег. Фото: Jamorn Sompong

Водитель такси Крис «Комор» Нийомпонг, работающий в аэропорту Пхукета, стал местной знаменитостью после того, как вернул туристам забытую сумку с наличными на сумму эквивалентную 300 тыс. бат.

Как рассказал сам Комор, около 9 вечера понедельника, 10 октября, он подобрал в аэропорту двух пассажиров – мужчину и женщину – которые попросили доставить их в гостиницу Best Western в Кароне.

Проехав через весь остров, Комор высадил отдыхающих и направился домой, в Таланг. Когда водитель почти добрался до места назначения, ему поступил звонок из полиции Карона. Сотрудник правоохранительных органов попросил таксиста проверить, не осталось ли в салоне личных вещей туристов. По его словам, отдыхающие обнаружили пропажу одной из сумок и обратились в полицию за помощью.

Проверив машину, Комор действительно нашел в салоне небольшую сумку и сообщил об этом полицейскому, после чего снова отправился в Карон. До районного полицейского участка, где его ожидали туристы, Комор добрался лишь после полуночи. Когда водитель отдал сумку хозяевам, женщина не смогла сдержать слез.

«Я больше шести лет работаю водителем такси в компании Phuket Mai Khao Sakoo Co., обслуживающей аэропорт. Это не первый раз, когда туристы забывают кошельки в салоне моей машины, но обычно не с такими суммами», – заявил Комор.

«Я всегда возвращаю туристам все вещи, которые они забывают в моем такси. Я бы никогда не оставил забытое себе, потому что моя работа – в сфере услуг, и именно за это я получаю деньги. Если бы я так поступил, то это разрушило бы доверие клиента к нашей услуге и мы бы потеряли его как клиента», – пояснил таксист.

В награду за честность, кроме слов благодарности от туристов, Комор получил 2000 бат и славу в социальных сетях. История о честном таксисте быстро разошлась по аккаунтам после того, как фотографию из полицейского участка опубликовал местный репортер Джаморн Сомпонг. Свой снимок он подписал следующим образом: «Добрые поступки заслуживают похвалы».