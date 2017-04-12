На Пхукете стартовали «Семь дней опасности» на дорогах

Контроль за ситуацией на дорогах Пхукета усилен с 11 по 18 апреля. Первый день кампании открылся учениями на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату.

12 Апреля 2017 09:30:02

Утром 11 апреля экстренные службы отработали реагирование на дорожную аварию с пострадавшими, заблокированными внутри транспортного средства. Для проведения учений был выбран пункт дорожного контроля на трассе Phra Phuket Kaew Rd., недалеко от тоннеля у Tesco Lotus.

Специально для этого на чекпоинт привезли поврежденный в ДТП автомобиль, который и использовался для тренировки спасателей. За учениями наблюдали официальные лица из администрации Пхукета, муниципалитета и полиции Кату, Департамента по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (DDPM).

В этом году власти Пхукета решили не устанавливать каких-либо количественных показателей по снижению аварийности в дни Сонгкрана.

«Мы не устанавливали целевых показателей, мы просто надеемся, что количество [аварий и жертв] будет меньше, чем год назад. Если никто не погибнет и не пострадает, это будет хорошо для всех на Пхукете», – заявил вице-губернатор Снитх Сривихок.

Год назад «Семь дней опасности» унесли жизни трех человек на Пхукете, еще 62 пострадали. Годом ранее погибших не было, пострадали 58 человек.

Говоря о планах на нынешнюю кампанию, вице-губернатор подчеркнул, что она проводится совместными силами целого ряда ведомств: от Департамента наземного транспорта и местных муниципалитетов до Королевской армии Таиланда.

«Не теряйте голову во время веселья, водите безопасно и тогда нас ждет счастливый Сонгкран», – призвал Снитх Сривихок.

Новый губернатор Норрапхат Плодтхонг, прибывший на остров 10 апреля, в первые же дни работы на острове принял участие в проверке пунктов дорожного контроля.