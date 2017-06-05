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На Пхукете стартовала вакцинация против гриппа

Лица из группы риска могут сделать прививку бесплатно в трех государственных больницах, остальные могут привиться за свой счет.

Новости Пхукета

5 Июня 2017 10:39:28

Фото: Pan American Health Organization / Flickr
Фото: Pan American Health Organization / Flickr

С 1 июня и по 31 августа в больницах Thalang Hospital, Patong Hospital и Vachira Hospital можно сделать прививку против гриппа, причем лица из группы риска могут получить вакцину бесплатно. Соответствующая информация содержится в уведомлении, выпущенном руководством Vachira Hospital.

Имеющаяся в распоряжении больниц вакцина эффективна против двух штаммов вируса гриппа А (H1N1 и H3N2), а также вируса гриппа В. К представителям группы риска, которым вакцина доступна бесплатно, пхукетские медики относят «женщин на четвертом месяце беременности; детей в возрасте от шести месяцев двух лет; лиц с хроническими обструктивными заболевания легких, такими как астма; лиц с диабетом и заболеваниями сердца».

«Только эти лица могут бесплатно сделать прививку в государственных больницах. Остальные могут пройти вакцинацию за деньги в частных больницах. Мы обеспечиваем вакцинацию только специфические группы граждан», – говорится в уведомлении Vachira Hospital.

Необходимость вакцинации медики объясняют начавшимся сезоном дождей, когда случаев простуды и группа больше, чем в остальное время года.

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