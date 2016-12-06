На Пхукете стартовала финальная регата года

В понедельник, 5 декабря, на Пхукете началось сражение за главный яхтенный приз Таиланда – Кубок Короля.

6 Декабря 2016 10:26:42

В последние годы «Новости Пхукета» традиционно болеют на регате за команду парусной школы Гокова, которая в этом году будет принимать участие в ней уже в пятый раз и всерьез нацелена на успех.

«Дебютным для нас был 2012 год, когда мы выступали в круизном классе на нашей уже сравнительно немолодой школьной лодке Beneteau-38 и были совсем неопытной, незрелой командой. В 2013 году у нас состоялся другой дебют – мы выступали в гоночном классе катамаранов на Afterburner (Stealth-12,8), но большая конкуренция и недостаточный на тот момент опыт не позволили нам занять призовые места. В 2014 мы выступили сразу в двух дивизионах на обеих наших лодках. Старушка Beneteau заняла 3-е место в своем классе. Тогда же мы первый раз выступили на новеньком спортивно-круизном катамаране Galeforce», – вспоминает руководитель школы Кирилл Сташевский.

«В 2015 году мы подошли к гонкам со всей серьезностью. Тактиком команды был приглашенный неоднократный чемпион России Игорь Пузанов. К сожалению, мы смогли дойти лишь до 4-го места. Такие профессиональные команды как Java Racing и Asia Catamarans не дали пробиться в призовые места. Конкуренты не дремали», – говорит Кирилл.

Если посмотреть состав участников регат прошлых лет, то в глаза бросается значительно число россиян. Именно они традиционно занимают первые места в чартерных дивизионах. К примеру, в прошлом году победу в классе Bareboat Charter одержал Андрей Новиков, а в Open Charter первое место занял Владимир Олейников.

В гоночных дивизионах ситуация иная, и, к примеру, в классе Racing Multihull команда школы Гокова год назад была единственным представителем России. Вторая же особенность этого класса – лидерство пхукетских лодок, экипажи которых в течение всего года состязаются на местных регатах, а в декабре – встречаются на Кубке Короля. В прошлом году победителем в этом классе стал разработчик катамаранов Stealth Алан Карвадайн, а Кирилл Сташевский закончил гонки шестым. В этот раз школа Гокова намерена подняться выше.

«Второй раз подряд с нами тактиком идет Игорь Пузанов, который в этом году стал чемпионом России в классе однокорпусных лодок SB-20. Плюс опытный экипаж. Надеемся пробиться в лидеры, ведь на местных гонках, которые проходят у нас каждые две недели, мы нередко делаем наших основных конкурентов», – говорит Сташевский.

«Основной страх первой регаты – это сделать что-нибудь не так на каждом из этапов: врезаться в кого-то на старте, грубо нарушить правила, перепутать маршрут и тому подобное. И если раньше был страх совершить именно стратегическую ошибку, то сейчас все мысли, как бы не допустить тактических промахов», – поясняет Кирилл.

В прошлом году без сюрпризов на борту Galeforce не обошлось, и команда целиком потеряла одни гоночный день. Зато, как вспоминает Кирилл, получила «плюс в карму».

«В один из гоночных дней у нас на катамаране случилась большая проблема с одним из парусов, и мы сошли с дистанции. Пока мы решали эту проблему, сильным ветром нас снесло далеко от маршрута других судов. И неожиданно мы увидели перевернутый пляжный катамаран с грустным шкипером, который уносило в море. Это оказался русский парень, который не справился с управлением и, видимо, уже был готов к встрече с суматранскими аборигенами», – вспоминает Кирилл.

Среди пхукетских регат Кубок Короля – самая ответственная, значимая и звездная по составу участников, однако Сташевский подчеркивает, что в другие месяцы яхтенный на Пхукете тоже насыщенный.

«Безусловно, особо любима нами – Multihull Solutions Regatta, которая проходит в июле и сопровождается сильными ветрами, которые типичны для этого времени года в Таиланде. Не менее уважаема февральская The Bay Regatta. Она является офшорной, гонки проходят в водах залива Пханг-Нга, который славится своими невероятной красоты пейзажами. В этом году фотография Gelaforce попала на обложку самого престижного яхтенного журнала Sea Yachting, и это фото было сделано как раз в период The Bay Regatta на фоне увитых зеленью карстовых скал», – отмечает шкипер.

Отдельный же плюс перечисленных регат заключается в том, что на них проще попасть новичку, не имеющему опыта. На Кубке Короля найти свободное место на борту крайне сложно, на других гонках – легче.

«В опытной команде можно взять на борт одного-двух новичков, но после тренировочных заездов, которые мы и так всегда устраиваем перед началом основных гонок. Хотя, конечно, правильнее сделать первый шаг в парусный яхтинг, пройдя хотя бы начальный курс обучения (Competent Crew), который дает человеку теоретические основы и терминологию, без которой на борту в гонке можно почувствовать себя не в своей тарелке», – говорит Кирилл.

Подробную информацию об обучении яхтингу и участии в регатах можно найти на сайте GokovaPhuket.com или получить по эл. почте [email protected] или через Facebook.