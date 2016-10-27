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На Пхукете спасли из сетей редкую гребенчатую утку

Птица была передана специалистам заповедника Khao Phra Thaew Wildlife Conservation Centre, которые обеспечат ей надлежащий уход.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Октября 2016 10:17:19

Рыбак из Камалы Самран Инкэу неожиданно стал героем новостей на Пхукете. В понедельник мужчина заметил в рыбацких сетях необычную птицу, освободил ее, принес домой и связался с официальным лицам. Те позже подтвердили, что Самрану повезло обнаружить так называемую гребенчатую утку (Sarkidiornis Melanotos), которая в наши дни редко встречается в Таиланде.

Sarkidiornis Melanotos – крупная водоплавающая птица, внешне больше похожая на гуся, нежели чем на типичную утку. Название гребенчатой птица получила благодаря необычному для семейства утиных большому мясистому гребню у селезня, особенно хорошо заметному в брачный сезон. Рыбаку Самрану удалось обнаружить на Пхукете именно самца.

«Этот вид редко встречается в Таиланде. Согласно нашим записям, 10 таких птиц был найдены в природном заказнике у аэропорта провинции Бурирам в 1986 году, а затем еще одна была замечена на болотах Боррапхет в Накхон-Саване в 1988 году. Изменения окружающей среды, развитие сельского хозяйства и сокращение площадей лесных массивов лишили этих птиц привычных мест обитания и источников пищи в нашей стране», – рассказал Сучон Конгнгам из заказника Khao Phra Thaew Wildlife Conservation Centre, где сейчас находится спасенная Самраном утка.

Сучон Конгнгам подтвердил, что этот вид является охраняемым в Королевстве соответствии с законом от 1992 года. Охота на гребенчатых уток и торговля ими в Таиланде запрещены конвенцией CITES, хотя в целом виду ничего не угрожает. Международный союз охраны природы относит Sarkidiornis Melanotos к числу видов с минимальным риском исчезновения. Гребенчатые утки широко распространены в Индии, Пакистане и ряде африканских стран.

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