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На Пхукете сменился губернатор

Новым главой провинции с 1 октября стал Чокчай Дечаморнтхан, сменивший на этом посту Джамрон Типпаяпонгтаду.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Сентября 2016 14:32:04

Новый губернатор Чокчай Дечаморнтхан вместе с супругой Равиван прибыл на остров 30 сентября. По традиции глава провинции сперва отправился к памятнику героиням, а затем принял участие в церемонии поднятия лампадного шеста в одном из китайских храмов Пхукета. Встреча губернатора с жителями острова и официальными лицами состоится сегодня, в 10:00 утра.

Напомним, непосредственно перед назначением на пост главы Пхукета губернатор Чокчай Дечаморнтхан руководил исанской провинцией Маха-Саракхам, а до этого три года был заместителем директора Департамента местных администраций в Бангкоке.

Предыдущий губернатор Джамрон Типпаяпонгтада занял пост главы Пхукета 1 октября 2015 года. До этого он в течение одного года являлся вице-губернатором провинции Накхон-Патхом, а перед тем несколько лет был вице-губернатором Пхукета. Подводя итог своей деятельности на губернаторском посту Джамрон Типпаяпонгтада назвал главным достижением снос клубов и ресторанов на пляже Сурин (прощальное обращение губернатора можно найти здесь).

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