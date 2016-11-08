На Пхукете с почестями хоронят солдата, погибшего в Паттани

В храме Wat Sopon Wanaram в Паклоке прошли похороны 23-летнего рядового Тханапона Кэупета, убитого в провинции Паттани.

8 Ноября 2016 08:59:33

Дань уважения погибшему отдали официальные лица, представители армии и полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рядовой Кэупет был застрелен на боевом дежурстве в Паттани в среду, 2 ноября. На следующий день его тело доставили вертолетом в родную провинцию, где 10 ноября должна состояться кремация погибшего.

В соответствии с тайскими обрядами, похоронные церемонии и ритуалы проходят несколько дней, рядового Кэупета хоронят с соответствующими воинскими почестями.

Дань уважения погибшему военнослужащему уже отдали губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан, шеф полиции Таланга полковник Сомпонг Тирапакун и генерал Аком Понгпром из 41-го регионального командования армии Таиланда.