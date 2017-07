На Пхукете разделились мнения по вопросу обязательной страховки для туристов Онлайн-опрос The Phuket News показал, что у проекта обязательной медстраховки для туристов столько же сторонников, сколько и противников. Новости Пхукета 26 Июня 2017 12:33:18 Данные: The Phuket News О том, что власти Таиланда снова рассматривают возможность ввода обязательной медицинской страховки для всех въезжающих в страну туристов, сообщила в начале июня газета Bangkok Post. Чтобы выяснить, пользуется ли эта идея поддержкой у жителей Пхукета, редакция The Phuket News запустила на сайте двухнедельный онлайн-опрос. В итоге идею обязательной страховки поддержал каждый второй участник опроса. 56% респондентов заявили, что наличие медицинской страховки должно быть обязательным, и тайские налогоплательщики не обязаны платить за беспечных туристов. 30% респондентов выступили против идеи, заявив, что у большинства туристов страховка и так есть, а если у пациента-иностранца в государственной больнице она отсутствует, то оказание ему помощи – это адекватная цена за то, что остров является популярным туристическим направлением. 14% респондентов заявили, что страховка не должна быть обязательной, но и бесплатно оказывать медицинскую помощь туристам государство не должно. Примечательно, что ввод обязательной медицинской страховки поддержали 48% принявших участие в опросе граждан Таиланда, 55% местных иностранцев-экпатов и 65% туристов. Таким образом, наиболее популярна эта идея именно у самих отдыхающих из-за рубежа.