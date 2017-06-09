На Пхукете расследуют кражи кабелей и аккумуляторов на 1 млн бат

Полиция Таланга и Кату расследует пять случаев хищения аккумуляторов и электрических кабелей с мачт уличного освещения.

9 Июня 2017 12:23:26

О серии краж стало известно после того, как 7 июня в Департамент сельских дорог поступила жалоба от жителей Кату, которые сообщили о том, что в их районе не работает уличное освещение. Комментируя эту жалобу директор департамента Тирапорн Джиратанакорн рассказал «Новостям Пхукета», что происшествие в Кату – уже пятое, а причина отсутствия освещения – кражи аккумуляторов и электрических кабелей. До этого серия краж произошла в ряде поселков Таланга.

«Я не могу точно сказать, сколько мачт уличного освещения пострадали, поскольку кражи происходят с начала года, но общий объем ущерба уже находится в районе 1 млн бат», – заявил Тирапорн Джиратанакорн. По его словам, скорее всего, кражи осуществляются группами лиц из числа местных жителей.

«Полиция Кату и Таланга опрашивает членов местных банд (sic), надеясь поймать воров. Кроме того, мы установили информационные щиты с сообщением о кражах и призывам к гражданам поделиться тем, что им известно. Сотрудники Департамента сельских город патрулируют эти районы каждую ночь», – рассказал господин Джиратанакорн.

«Возможно, эти воры неплохо заработали на продаже краденого», – добавил он.