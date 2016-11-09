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На Пхукете пройдет велопробег в память о Раме IX

Велопробег Bike for Dad состоится 5 декабря. Мероприятие поддержало руководство 3-го регионального командования ВМФ Таиланда и администрация провинции.

Новости Пхукета

9 Ноября 2016 11:04:05

Велопробег в память о Его Величестве Раме IX состоится на Пхукете в понедельник, 5 декабря, в день рождения покойного Короля, когда в Таиланде также отмечается национальный День отца.

О том, что мероприятие все же будет проведено, объявил 7 ноября глава Раваи Арун Сорос. Заявление прозвучало в рамках регулярной встречи губернатора и других официальных лиц с журналистам. Говоря о планирующемся событии, Арун Сорос отметил, что его цель – почтить память Короля, ушедшего из жизни 13 октября.

«Оздоровительный эффект и продвижение туристических достопримечательностей Пхукета – дополнительные бонусы от проведения мероприятия», – добавил губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан.

Велопробег начнется в 6:00 утра от озера рядом с пляжем Най-Харн (регистрация открывается в 5:00). Оттуда участники проследуют к кольцу Чалонга, а затем по Chao Fa East Rd. к Пхукет-Тауну. У дилерского центра Toyota и школы Dowroong колонна повернет направо и по мосту Thepsrisin Bridge доберется до Сапан-Хина. Обратный маршрут пройдет по тем же улицам, за исключением финального отрезка: вместо Най-Харна участники доедут до пирса в Раваи, а оттуда – на мыс Промтхеп.

Организаторы ожидают, что участники велопробега справятся с 30-километровым маршрутом за 2 часа. В 9:00 утра на мысе Промтхеп должна состоятся церемония в память о Его Величестве.

«После этого все участники смогу собраться у озера на Най-Харне, где им будет предложена еда и программа мероприятий для всей семьи», – добавил Арун Сорос.

 

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