На Пхукете прошел второй кросс King of the Mountain Победители главного забега на кроссе King of the Mountain – Давид Эсколар Баллестерос и Пемерин Аурама. 8 Сентября 2016 14:59:43 Давид Эсколар Баллестерос и Пемерин Аурама. Фото: Thanyapura На Пхукете короновали новых царей горы – в минувшие выходные в национальном парке Khao Phra Theao на севере острова состоялся второй ежегодный кросс King of the Mountain, организованный спортивно-оздоровительным клубом Thanyapura. В этом году участники соревновались на трех дистанциях (4 км, 8 км и 15 км), но максимум внимания был прикован, разумеется к главному забегу. Среди мужчин на дистанции в 15 км сильнейшим оказался испанец Давид Эсколар Баллесторос, преодолевший дистанцию с результатом 1:20:13. Второе место занял Микаэль Нива, а третье – Сонгкрод Джеяранайсин. Среди женщин в главном забеге лучшей стала Пемерин Аурама, которая справилась с маршрутом за 1:43:02. Второе место – у Валипорн Конгчаны, третье – у Супавади Сэ-Онг. Таким образом, царь и царица нынешнего King of the Mountain – Давид Эсколар Баллестерос и Пемерин Аурама. Кроме почетного титула они также получили памятные награды и по 5000 бат призовых на то, чтобы отпраздновать успех. На дистанции в 8 км лучший результат в мужском зачете показал Матапан Йоссатьянтанакун, преодолевший трассу за 0:54:56. Среди женщин самой быстрой и выносливой оказалась Тассани Прабтук с результатом 1:22:09. Отметим, что второй кросс King of the Mountain привлек внимание тайских спортивных ведомств. На открытии мероприятия, собравшего 610 атлетов, присутствовал директор Спортивного управления Таиланда Вират Пати. Газета The Phuket News и радиостанция Live 89.5 выступили информационными спонсорами мероприятия. Следующий кросс по национальному парку должен состояться через год, но пока что Thanyapura состязания не анонсировала.