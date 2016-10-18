На Пхукете продолжаются траурные церемонии по Королю Таиланда

Каждую ночь тысячи человек собираются в Сапан-Хине, Патонге и Кароне, чтобы почтить память Его Величества Пхумипона Адульядета, скончавшегося 13 октября 2016 года.

18 Октября 2016 12:18:13

Траурная церемония в Сапан-Хине. Фото: Udom ‘Tao’ Jampathin

Первая организованная церемония состоялась в Сапан-Хине вечером 14 октября, когда несколько тысяч человек всех возрастов и национальностей собрались на берегу, чтобы зажечь свечи и помолиться о Его Величестве Пхумипоне Адульядете.

Люди в траурных одеждах не скрывали слез; ровно в 20:00 над побережьем зазвучали слова песни в честь Его Величества; а выложенные из песка очертания сердца с цифрой 9 красноречиво свидетельствовали о той любви, которую снискал у народа девятый Король из династии Чакри.

«Мы собираемся здесь каждую ночь, потому что хотим отдать дань уважения за все, что Его Величество сделал для нас. Всю свою жизнь он упорно трудился ради народа. Сейчас же он покинул нас и это наполняет наши сердца скорбью», – поделился своими эмоциями спасатель Kusoldharm Foundation Чаккрит Ситичай, который среди многих других жителей Пхукета помогал организовать первую большую церемонию 14 октября. Этому мероприятию предшествовала стихийная церемония непосредственно в день смерти Его Величества.

«Услышав печальную новость, мы все попросили своих друзей придти сюда вечером и зажечь с нами свечи в память о Короле Пхумипоне Адульядете. Но в итоге в Сапан-Хине с этой же целью собрались и многие другие люди, поэтому мы договорились проводить церемонии ежедневно в 19:00 в течение 9 дней, до 21 октября. В первую ночь все пришли со своими свечами, но сейчас свечи бесплатно раздаются всем пришедшим разными объединениями людей. Эти же объединения предоставляют воду и еду пришедшим на церемонию», – рассказал Чаккрит Ситичай.

Среди участников траурных мероприятий есть и туристы из-за рубежа.

«Я езжу в Таиланд каждый год, и это уже мой восьмой визит сюда. Когда я услышал о кончине Короля Пхумипона Адульядета, я сразу спросил у управляющего своего отеля, могу ли я тоже присоединиться и отдать дань уважения покойному Королю. Менеджер в ответ сказал, что я могу придти сюда», – рассказал турист Йенс Платчдаш, пришедший на церемонию с группой других иностранцев.

Параллельно с церемониями в Сапан-Хине аналогичные мероприятия проходят на пляжах в Патонге и Кароне. Также жители и гости острова оставляют записи в Книге Соболезнований. Среди прочих это сделали представители почетных консульств 14 стран: России, Франции, Австрии, Бразилии, Великобритании, Чили, Китая, Чехии, Финляндии, Германии, Ирландии, Нидерландов, Швейцарии и Дании.

Государственные и частные компании Пхукета также проводят свои собственные траурные церемонии. Накануне такое мероприятие состоялось в международном аэропорту Пхукета.