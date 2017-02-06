На Пхукете появились фальшивые банкноты в 500 бат

При попадании воды краска на купюрах смывается, что говорит о любительском уровне подделки.

6 Февраля 2017 17:13:13

Полиция Пхукета предупреждает местных жителей и туристов о том, что на острове замечены в обращении поддельные банкноты номиналом в 500 бат. Как минимум шесть поддельных купюр получили от покупателей торговцы на воскресном рынке Лард-Яй в Пхукет-Тауне.

По словам потерпевших, расплачивались фальшивками «девушки-подростки». Во всяком случае, такое предположение озвучили полицейским торговцы.

«Мы получили сообщения о поддельных банкнотах, но никто из пострадавших пока не подал официального заявления в полицию», – заявил лейтенант полиции Сомчай Нойбун.

При этом опознать фальшивку было несложно, поскольку при попадании на купюру воды, краска с нее просто смывалась.

«Всем нужно быть внимательными на этот счет. Вокруг много мелких мошенников, всегда готовых нажиться за чужой счет», – предупредил лейтенант Нойбун.