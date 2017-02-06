The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

На Пхукете появились фальшивые банкноты в 500 бат

При попадании воды краска на купюрах смывается, что говорит о любительском уровне подделки.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Февраля 2017 17:13:13

Полиция Пхукета предупреждает местных жителей и туристов о том, что на острове замечены в обращении поддельные банкноты номиналом в 500 бат. Как минимум шесть поддельных купюр получили от покупателей торговцы на воскресном рынке Лард-Яй в Пхукет-Тауне.

По словам потерпевших, расплачивались фальшивками «девушки-подростки». Во всяком случае, такое предположение озвучили полицейским торговцы.

«Мы получили сообщения о поддельных банкнотах, но никто из пострадавших пока не подал официального заявления в полицию», – заявил лейтенант полиции Сомчай Нойбун.

При этом опознать фальшивку было несложно, поскольку при попадании на купюру воды, краска с нее просто смывалась.

«Всем нужно быть внимательными на этот счет. Вокруг много мелких мошенников, всегда готовых нажиться за чужой счет», – предупредил лейтенант Нойбун.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом
На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Сколько официально стоит поездка на такси по Пхукету?

Сколько официально стоит поездка на такси по Пхукету?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.