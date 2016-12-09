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На Пхукете появилась конная полиция

Однако судя по фотографиям, вместо арабских скакунов полицейским достались весьма миниатюрные лошадки, почти пони.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Декабря 2016 16:10:47

Конная полиция на Пхукете? Да, это реальность. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Конная полиция на Пхукете? Да, это реальность. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские, несущие службу на Сурине, начали патрулировать пляж верхом 9 декабря. В беседе с журналистами заместитель начальника полиции по 8 региону генерал-лейтенант Чалит Тхинтхани заявил, что освоить навыки верховой езды правоохранителям пришлось, чтобы более оперативно реагировать на экстренные ситуации и не тратить силы на ходьбу пешком.

«В будущем конная полиция будет на всех пляжах. Пешие патрули могут отнимать много сил и в случае экстренной ситуации реагирование занимает слишком много времени, так что нам нужна более удачная альтернатива», – заявил генерал-лейтенант.

«Конные патрули будут реагировать на вызовы быстрее. Это поможет развитию туризма и обеспечению безопасности туристов на пляжах», – добавил он.

По словам Чалита Тхинтхани, в первый же день конного патрулирования полиция получила позитивные отзывы от отдыхающих.

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