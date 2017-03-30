На Пхукете потушили два учебных пожара

Экстренные службы Пхукета провели учения в аэропорту и в тоннеле у Central Festival.

30 Марта 2017 17:26:38

Учения в аэропорту Пхукета проходили в среду, 29 марта, с 10:00 утра и до полудня. Более 50 специалистов отработали тушение пожара в районе взлетно-посадочной полосы. Как пояснил заместитель главы противопожарной службы аэропорта Чарун Нактхонгкэу, его сотрудники должны уметь взять возгорание под контроль в течение трех минут.

«Вчера пожарные команды проделали хорошую работу», – заявил он.

В четверг, 30 марта, учения проходили у въезда в тоннель рядом с комплексом Central Festival. Пожарные и спасатели отрабатывали действия при серьезной аварии на Bypass Rd. По сценарию учений, у въезда в тоннель произошло столкновение двух транспортных средств, сопровождавшееся пожаром. Изначально легенда учений также включала упоминание землетрясения.

При помощи нескольких газовых баллонов был сымитирован крупный пожар, с которым специалисты успешно справились. Затем парамедики оказали помощь людям, которые по легенде учений пострадали в ходе происшествия.

«Учения прошли вполне успешно. А те ошибки, которые были допущены, – это именно то, что мы сможем проанализировать для улучшения нашей стратегии реагирования на чрезвычайные ситуации», – заявил шеф пхукетского офиса Департамента по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий (DDPM) Чайтхават Сивабавон.

Среди проблемных моментов он, в частности, отметил образовавшиеся на перекрестке автомобильные пробки. Всего в учениях, продолжавшихся с 9:00 утра до полудня, приняли участие около 200 человек.